Biolab’ın 5’inci şubesi Aydın’da hizmete girdi

İZMİR'DE 29 yıldır hizmet veren Biolab Laboratuvarlar Grubu, beşinci şubesini Aydın'ın Efeler ilçesinde açtı. Biolab Yönetim Kurulu Başkanı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doktoru Tuncay Batur, Aydınlıların tıbbi testlerini başka şehirlere gitmeden burada yaptırabileceğini söyledi. Batur, "Henüz bir aydır burada faaliyette olmamıza rağmen çok ciddi bir rağbet görüyoruz. Özellikle troid, guatr, PCR ve aşağı antikor test sonuçlarının aynı gün içerisinde çıkması hastalarımızı memnun ediyor. Merkezimiz haftanın 6 günü, resmi bayramlar da dahil olmak üzere hizmet veriyor" dedi.

BEBEK DOSTU LABORATUVAR

SAĞLIK Bakanlığı'nın 'bebek dostu' laboratuvar unvanına da sahip olduklarının altını çizen Batur, "Bebeklere yönelik özel kan alma numune kaplarının kullanılması ve bebek hemşirelerinin istihdam edilmesi, laboratuvarımızın bu unvanı almasını sağladı. Hedefimiz ailelerine sorun olmaksızın bebeklerden numune alımı gerçekleştirmek" diye konuştu. ■ KAZIM YÖRÜKCE