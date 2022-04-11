CHP’li Başkan’ın eşine dev teşvik

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu'nun Jantsa şirketine yeni yatırımları için devletten dev bir destek geldi. Firma, Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'nde yapacağı yeni fabrika için 589 milyon 800 bin lira tutarında yatırım teşvik belgesi aldı. Şirketin açıklamasında, "Bu belge ile 5. bölge yatırım teşviklerinden yararlanılacak. İlgili destekler faiz, sigorta primi işveren hissesi desteği, KDV istisnası, gümrük vergi muafiyeti, vergi indirimini kapsamaktadır. Bitiş süresi 23 Mart 2025'tir" denildi.

YÜZDE 70'İ ÖZKAYNAK

Ortaklar OSB'de 32 milyon dolar harcanacak tesis, 47 bin metrekarelik alana kurulacak. Bu çerçevede, 1 milyon adet tarımsal ve endüstriyel makinenin jant imalatı yapması için 35 bin metrekare kapalı bina inşa edilecek. Şirket daha önce yaptığı açıklamada, yatırımın krediyle değil, yüzde 70'inin öz kaynak ile yüzde 30'unun ise dış kaynak ile yapılacağını duyurmuştu.

■ ERHAN GÜLENÇ