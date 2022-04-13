İsra, yatırımlarından 5.5 milyar bekliyor

İSRA Holding Başkanı Abdurrahim Tavlı, "Öz sermaye ve güçlü ortaklık yapımızla gayrimenkul geliştirme, inşaat ve enerji sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Temsilcisi olduğumuz gayrimenkul sektöründe ise 'V' markalı projeler geliştirdik" dedi.

İsra Holding, ayrıca Başakşehir'deki Palladium'un ticari ünitelerini de bünyesine katarak yaptığı yatırımlardan 5.5 milyar liralık geri dönüş bekliyor. 'V' markalı projelerden V Orman Resort doğanın kalbi Bolu-Mudurnu'da, AVM konseptine sahip V Mall İstanbul projesi ise İstanbul-Başakşehir'de hayata geçiriliyor. Holding 14 ülkeden yatırımcının yer aldığı V Mall İstanbul AVM'nin kiralaması, konsept planlaması ve yönetimini ECE Türkiye'ye emanet etti.