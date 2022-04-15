Marmaris-Rodos arası feribot seferleri başlıyor

PANDEMİ tedbirleri çerçevesinde durdurulan Marmaris-Rodos feribot seferleri, 16 Nisan tarihinde iki yıl aradan sonra tekrar başlıyor. Marmaris Limanı'ndan, Rodos'a ilk sefer 16 Nisan sabahı 09.15'te gerçekleştirilecek. 60 dakika süren Marmaris- Rodos seferleri için pasaport, vize ve aşı kartı gerekiyor. Yeşil pasaporta ise vize istenmiyor. Türkiye pasaportlular ise bir defaya özgü 150 lira yurtdışına çıkış harcı ödüyor. Rodos'a gitmek için üç doz aşının tam olması, 2 aşı varsa üzerinden 9 ay geçmemiş olması gerekiyor. ■ FERDİ YAVUZ

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