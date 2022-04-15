Sözleşmeliye kadro müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere kadro çalışmasında sona gelindiğini belirtirken, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu binlerce çalışanın yaşadığı mağduriyet de son bulacak. Kamuda 39 ayrı statü nedeniyle sosyal haklarda yaşanan eşitsizlik sona erecek, eş durumundan tayin, görevde yükselme, unvan değişikliği sınavlarına girme ve yıllık izinlere devir hakkı verilecek. Kamuda çalışan 530 bin sözleşmeli memurun kadro, ücret, tayin, görevde yükselme sorunu çözülmüş olacak.

39 FARKLI STATÜYE NEŞTER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda 10 Mayıs'ta yapılacak 3600 ek gösterge toplantısında sözleşmeli personele yönelik çalışma da ortaya konulacak. Geçen yıl yapılan toplu sözleşmeyle gündeme gelen sözleşmeli personelin kadroya alınması ile birçok sorun da çözülmüş olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyelerde sözleşmeli 39 ayrı statü bulunuyor. Çalışmayla sözleşmeli statüler sadeleştirilecek. Evli öğretmen çiftten biri sözleşmeliyse eş durumundan tayin hakkı yok. Sözleşmeli öğretmenin tayin talebi üç yıl sonra kabul ediliyor. Memur- Sen sözleşmeli memurların sosyal haklarının normal memurlarla eşitlenmesini istiyor.

MAĞDURİYETLER KALKACAK

Sözleşmeli memurlar, 657 sayılı yasada 'devlet işi memur eliyle yürütülür' hükmü nedeniyle ne kadar tecrübeli olursa olsun, uzun yıllar görev yapsa da imza yetkisi kullanamıyor. Örneğin, 20 yılın üzerinde çalışan, bütün işlere vakıf bir sözleşmeli memur imzayı bir yılda amir olan genç bir memura attırıyor. Düzenleme ile kadroya geçecek donanımlı, tecrübeli sözleşmeli memurların da imza yetkisi olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına giremiyor, kariyer yapamıyor. Tüm bu engeller ortadan kalkacak, yıllık izinleri de bir sonraki yıla devredebilecek. Geçen yıl sözleşmeli sağlık çalışanların sosyal hakları salgın süreci de dikkate alınarak düzeltildi. Diğer sözleşmeli memurların yaşadığı bu sorunların da ek gösterge düzenlemesiyle birlikte tamamlanması hedefleniyor.

EK GÖSTERGE MAYIS AYINDA TAMAM

ÇALIŞMA Bakanı Bilgin, sözleşmeli personelin kadro hakkına sahip olması için çalışmanın son aşamaya geldiğini duyurdu. "Sözleşmelileri de kadrolu haklara sahip çalışanlarla benzer haklara sahip hale getireceğiz ama bunu gönüllülük esasına bağlayacağız. İsteyenleri kadro haklarına sahip olacak şekilde düzenleyecek bir çalışma yapıyoruz" dedi. Sözleşmeli memurlara kadro ile 3600 ek gösterge çalışmasının Mayıs'ta tamamlanarak Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.

HAZAL ATEŞ