İngiliz devinden Kemalpaşa’ya 461 milyonluk yatırım

Kemalpaşa'da da üretim tesisi bulunan Olmuksan'ın yüzde 90'ını geçen yıl 66 milyon liraya satın alan İngiltere merkezli ambalaj ve kağıt üreticisi Mondi, İzmir'de büyümeye devam ediyor. Mondi Olmuksan, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisini 29 milyon Euro yatırımla genişletip modernize edecek. Mondi Olmuksan, Kocaeli'ndeki fabrikasına da, 5 milyon Euro yatırım yapacak. Mondi Tire Kutsan firması da, bünyesindeki Karaman fabrikasına 5 milyon Euro yatırımla baskı ve ciltleme makinası ile teçhizat makinası yatırımı yapacak. Mondi Olmuksan'ın Kemalpaşa tesisi, Hacı Ömer Sabancı Holding bünyesinde 1985 yılında üretime başladı. Tesis Ege Bölgesi'nde ağırlıklı tütün, yaş sebze meyve ve beyaz et alanında hizmet veriyor. 70 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip tesis, 46 bin 600 metrekare büyüklüğe sahip. Tesis, Sabancı Grubu'nun Olmuksa şirketi hisselerini 2013 yılında satın alan International Paper bünyesine geçmişti. Şirketi 2021 yılında ise, Mondi Group satın almıştı.