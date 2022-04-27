En düşük emekli maaşı Temmuz’da yeniden artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'e emeklilerle ilgili müjdeli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu'ya en düşük emekli maaşının Temmuz ayında yeniden artacağını bildirdi.

Yeni rakam 1 Mayıs'ta açıklanacak. Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak. Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak" dedi.

YÜZDE 66 ARTIS YAPILDI

YENİ uygulanacak en düşük emekli maaşı ile ilgili rakam paylaşmayan Bakan Bilgin, 1 Mayıs'ta yapacağı konuşmada bununla ilgili detayları duyuracağını bildirdi. Ocak 2022'de en düşük emekli maaşları yapılan sosyal refah düzenlemesiyle birlikte yüzde 66 artış ile 1500 liradan 2500 liraya yükseltilmişti.

ÇOK CIDDI RAHATLAMA OLACAK

ENFLASYON üzerinden yapılacak bir hesaplama ile artış yapılacak mı sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, "Elbette içinde enflasyon olacak. Ama ağırlıklı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek düzenleme olacak. Çok ciddi bir rahatlama olacak" dedi.