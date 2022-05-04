Bodrum’da bayram hareketliliği

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren cadde ve sokaklar turist akınına uğrarken, belli bölgelerde ise trafik yoğunluğu yaşandı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde akşam saatlerinde sokak ve çarşıda hareketlik yaşandı. Cumhuriyet Caddesi ile Kale Caddesi'nde yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı turistler, kafe ve eğlence mekanlarında doyasıya eğlendi. Bazı yerli ve yabancı turistler alışveriş yaparken bazıları ise yürüyüş yaparak keyifli vakit geçirdi. Bu arada Neyzen Tevfik Caddesi ile Cevat Şakir Caddesi üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bodrum esnafı, bayramdaki yoğunluktan memnun kaldıklarını belirtti. ■ ADEM ÜLKER

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