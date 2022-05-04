Ege kıyılarına kruvaziyer akını

Aydın'ın Kuşadası ilçesine, Ramazan Bayramı'nın 1'inci ve 2'nci günü ulaşan 6 kruvaziyerle toplam 4 bin 709 turist geldi. Ege Port Limanı'na bayramın ilk günü 'Star Flayer', 'Norvegian Jade' ve 'Celestyal Cristal' isimli kruvaziyerler ile toplam 2 bin 570 turist geldi. Kruvaziyer hareketliliği dün de devam etti.

4 KRUVAZİYER DAHA GELİYOR

Panama bayraklı 'MSC Lirica', Malta bayraklı 'Azamara Pursuit' ve 'Celestyal Olympia' kruvaziyerleri dün sabah ilçeye demirlendi. 3 kruvaziyer de toplam 2 bin 139 turist getirdi. 2 günde gelen toplam 4 bin 709 turistin bir bölümü, tur kapsamında Efes ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederken, bir bölümü de ilçede alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde oturdu.

Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, "Bayramın 3'üncü günü 4 kruvaziyer daha gelecek. Bu gemilerle de yaklaşık 3 bin turistin limanımıza geleceğini umut ediyoruz. Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı tatilci akınına uğrayan Kuşadası'nda, gelen kruvaziyerler de esnafımızın bir nebze de olsun yüzü güldü" diye konuştu.

İZMİR'E YÜZEN OTEL GELDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesine de Bahama bayraklı kruvaziyer "Star Legend" demirledi. Santorini Limanı'nın ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren 143 metrelik gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Gemide, çoğunluğu ABD'li 75 turist ve 193 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası, Kumbahçe, Marina Caddesi'ni gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret edip alışveriş yaptı.

Dünyanın en büyük gemilerinden bir tanesi de İzmir Limanı'na yanaştı. Toplamda 5200 yolcusu bulunan Costa Venezia isimli kruvaziyerde 1200 mürettebat yer alıyor. Dün akşam kentten ayrılan dev kruvaziyerin yolcuları gün boyunca İzmir'de birçok turistik yeri gezerek esnafın yüzünü güldürdü.