Türkiye’nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra sondaj çalışması

TÜRKİYE'NİN ilk petrol arama kuyusu olan ve 1936'da yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle çalışmaları durdurulan Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyü yakınındaki 'Basbirin-1' kuyusunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından 1,5 ay önce yeniden sondaj çalışmalarına başlandı. Mağara köyünden Cemil Turan, "Kuyu, 88 yıl sonra aynı yerde yeniden açılıyor. Bu bölgemiz için umut vericidir" dedi. 'Basbirin- 2' adı verilen kuyu sahasının güvenliği jandarma tarafından sağlanırken, petrol umudu çevre köylüleri heyecanlandırdı. Mağara köyünden olan Batman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Turan, "Mustafa Kemal Atatürk Paşamız Türkiye'de ilk petrol kuyusunu 88 yıl önce Midyat yakınlarındaki Basbirin sahasında açmıştır. 88 yıl sonra aynı yerde yeniden açılıyor. Bu bizim bölgemiz için umut verici bir gelişme. Petrol çıkarsa bölgemize ciddi katkılar sağlanacak. Yeni istihdam alanları açılacak. Bu çok sevindirici bir olay" dedi.

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