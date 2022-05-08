Tanınmış iş insanı Turgut Koyuncuoğlu vefat etti

HİNDİSTAN'IN İzmir eski Fahri Konsolosu, Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi ünlü iş insanı Turgut Koyuncuoğlu 93 yaşında vefat etti. Bir süredir evinde tedavisi devam eden duayen iş insanı Koyuncuoğlu 10 Mayıs Salı günü son yolculuğuna uğurlanacak. 1929 yılında İzmir'de doğan Turgut Koyuncuoğlu, 1949 yılında İstanbul Robert Koleji'nden mezun oldu. 1949-53 yılları arasında California ve Stanford Üniversitelerinde Gıda Araştırma Enstitüsü'nde eğitimini tamamladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Yüksek Komiserler Kurulu'nda uzun yıllar görev yaptı. 1977 yılında Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi seçilen Koyuncuoğlu, çeşitli dönemlerde yönetim kurullarında ve disiplin kurulunda görev aldı. Turgut Koyuncuoğlu, evli ve üç çocuk babasıydı. Koyuncuoğlu'nun cenazesi öğlen namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kokluca Aile Mezarlığına defnedilecek. ■ FATİH ŞENDİL

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