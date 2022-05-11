SunExpress’ten İzmir için sekiz yeni rota

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, kapasite ve frekans artışı ile İzmir'in ana taşıyıcısı olarak konumunu güçlendiriyor. Hava yolu, 2022 yazında 8 yeni rota ve ek 4000 uçuşla İzmir hattında en geniş uçuş ağına ulaşıyor. İzmir'de düzenlenen basın toplantısında konuşan SunExpress CEO'su Max Kownatzki, "İzmir, bizim evimiz. Ana taşıyıcısı olarak, İzmir'i dünyaya bağlamaya ve hem kente hem de Ege turizmine ve ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. İzmir'e ve Türkiye'ye en fazla turist getiren bir numaralı tatil hava yolu olma hedefimize doğru ilerliyoruz" dedi. ■ MERT ALPDÜNDAR

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