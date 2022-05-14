Ziraat Bankası, 158 yıldır tarıma destek oluyor

ZİRAAT Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, üreticiye kullandırdıkları kredileri bugün 127 milyar TL'nin üzerine çıkardıklarını belirtertti. Çakar, "Kredi kullanan üretici sayımızı 739 binin üzerine çıkardık. Finansmana erişimi daha kolaylaştırarak uygun maliyetli kredilerden yararlanan üretici sayısını 1 milyona taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Çakar, "Önemli olan husus ihtiyaç duyulan uygun finansmanın sürdürülebilir ve ulaşılabilir şekilde sağlanıp sağlanamadığıdır. Başta Ziraat Bankası olmak üzere Türk bankacılık sektörü bu finansmanı sağlayabilecek güçtedir. Ziraat Bankası 158 yıldır ülke tarımına kesintisiz destek sağlıyor. Tarım sektörünün ana finansman bankası olarak Türkiye'nin tarımının potansiyeline inanıyor ve güveniyoruz. Bu inanç ve güven doğrultusunda üreticilerimize kullandırdığımız kredileri bugün 127 milyar TL'nin üzerine taşıdık. Kredi kullanan üretici sayımızı 739 binin üzerine çıkardık. Finansmana erişimi daha da kolaylaştırarak uygun maliyetli kredilerden yararlanan üreticisi sayısını 1 milyona taşımayı hedefliyoruz" dedi.