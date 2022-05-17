Yunan adalarına kruvaziyerle tur seferleri başladı

Miray İnternational Denizcilik Ceo'su ve Türkiye'nin tek Cruise gemisi işletmecisi Vedat Uğurlu, "Seferlerimizi iki buçuk yıl sonra yine Çeşme'den başlatıyoruz. Bu yıl daha uzun bir sezon yapacağız, Ekim sonuna kadar seferlerimiz sürecek. Bu sene uluslararası yolcu sayımız diğer yıllara göre daha fazla. Ülke ekonomisine turizm alanında daha çok katkı sağlayacağız" diye konuştu.

İlk seferlerine çıkıyor gibi heyecan duyduklarını dile getiren Miray İnternational Denizcilik Genel Müdürü Ethem Bayramoğlu, "Bütün ekip olarak hayata yeni dönmüş gibiyiz. İlk kez yolcu karşılayacakmışız gibi heyecanlıyız. İki buçuk senedir yaşadığımız bütün zorluklara değer bu heyecan. İnşallah ne ülkemiz ne de sektörümüz böyle bir zorluk bir daha yaşamaz. Her şeyimizle hazırız. Bizim bu seneki amacımız yerli yolcuyla yabancı yolcuyu aynı gemide birleştirmek.

Yabancı yolcularımız ağırlıklı olarak Latin Amerika'dan olacak. Bu anlamda da yurtdışından gelip Türkiye'de tur yaptıktan sonra Çeşme'den gemiye binerek Ege Adaları'nı ziyaret ederek tekrar Türkiye'ye dönecekler. Böylelikle yabancı dövizin Türkiye'de kalmasını sağlamış olacağız. Daha önceden deniz aşırı ülkelerden gelen turistler ağırlıklı olarak Yunanistan'dan gemiye biniyorlardı. Biz bu sene oyunu değiştirelim dedik. Türkiye'den başlattık. Yolumuz açık, önümüz açık. Denizlerimiz gayet rahat. Yunanistan ile igili de bütün organizasyonlarımız yapıldı. Biz de sabırsızlıkla yolcularımızı bekliyoruz" diye konuştu. ■ NİDA ALADAĞ