Demirin ton fiyatı 2 bin lira geriledi

İNŞAAT sektörünü son dönemlerde aşırı yükseliş kaydederek yavaşlatan demir fiyatları düşüşe geçti. Nisan ayının başlarında tonu 16 bin 500 liraya kadar tırmanan demir fiyatları 14 bin 300 ila 14 bin 500 TL'ye kadar geriledi.

İş insanı Muzaffer Küçükdoğan, fiyatların düşmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 1 Mayıs 2022 tarihinden uygulamaya başlattığı demir-çelik ürünleri tesliminde KDV tevkifatı uygulamasının etkili olduğunu belirterek, "Tebliğ yürürlüğe girdi" dedi. Müteahhitler demir fiyatlarının düşmesinin sevincini yaşarken, sektör rahat nefes aldı.