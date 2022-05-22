Yerli elektrikli kurtarma aracı Kar Aslanı tanıtıldı

Tasarım, yazılım ve üretimde tamamı Türk mühendislerinden oluşan ekiple hizmet veren Joyce Teknoloji, yerli elektrikli motorlarını ve elektrikli kurtarma aracı Kar Aslanı'nı, Çorlu'daki Doğada Yaşam Fuarı'nda gerçekleştirdiği lansmanla ziyaretçilerin beğenisine sundu. Joyce Teknoloji Ceo'su Eren Efe Erkan, şirket olarak elektrikli motor ve yerli yazılım konusunda Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurmayı hedeflediklerini vurguladı. Erkan, yazılım, tasarım ve üretimlerini Denizli Teknokent, İTÜ Teknokent ve Çerkezköy'deki fabrikalarında toplam 50 kişilik bir ekiple gerçekleştirdiklerini, hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarda büyümek için yola çıktıklarını kaydetti. Erkan, bu yılın Ağustos ayında tek kişilik elektrik araçtaki ilk modelinin hazır olacağını söyledi.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ

Geleceğin teknolojisini bugünden oluşturmaya çalıştıklarını belirten Erkan, "Dışarı bağımlılığı azaltmak için kendi imkanlarımızla ve Türk mühendislerle yeni nesil yüksek verimli elektrik motorları tasarlayıp üretimini yapıyoruz. En yüksek verim için motorumuz bilgisayar ortamındaki tasarımdan son ürün oluşana dek türlü aşamalardan ve kontrollerden geçiyor. Bu motorların kullanımı çok daha yaygınlaşacak ve yerli üretim konusunda ciddi bir açık var. Ülkemizde bu işi yapan az sayıda markadan biriyiz. Elektrikli motor üretimi konusunda Türkiye olarak önemli bir avantaja sahibiz. İlerlemek için her türlü imkana sahibiz" diye konuştu.

ÇIĞ RİSKİNİ KALDIRIYOR

İklim değişikliğiyle daha çok yaşanmaya başlayan doğal afetlerle mücadele için Kar Aslanı adını verdiklerini elektrikli bir ambulans geliştirdiklerini de dile getiren Erkan, "Özellikle sel, deprem ve çığ felaketlerinde kullanılmak üzere Türk mühendisleri olarak geliştirdiğimiz elektrikli kurtarma aracı Kar Aslanı'nın üretimine hazırlanıyoruz. İlk prototipimizi banttan indirdik. Bu özel araç, insanlı ve insansız şekilde, hem karada hem de denizde kullanılabiliyor. 360 derece dönebilme kabiliyetine sahip. İçten yanmalı motorlar özellikle çığ bölgelerinde ses dalgası yaydığı için çığı tetikleyebiliyor. Kar Aslanı sessiz çalıştığı için bu riski de ortadan kaldırıyor" dedi

TEK KİŞİLİK ARAÇ YOLDA

Motor ve yazılımdaki dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini belirten Erkan, "Bu yılın Ağustos ayında tek kişilik elektrik araçtaki ilk modelimizi banttan indireceğiz. Yenilenebilir, sürdürülebilir ve BM normlarına uygun dünyadaki ilk otomobil olacak. 45 km ve 60 km menzilli, tek kişilik şehir içinde kullanmak üzere üretilen makro carlar (araç) üreteceğiz. Bu tek kişilik ilk modelimiz, aracın iki kişilik modeli, motosiklet ve 4 metrelik teknesi de gelecek. Yurtdışına göre yüzde 60 daha uygun maliyetlerle üreteceğimiz bu makro carlarla, hem yurtdışında hem de ülkemizde otomotiv sektörüne yeni bir soluk getireceğiz" dedi.

YÜKSEK VERİM SAĞLIYOR

Joyce Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Eroğlu ise "Çim biçme makinesi, asansör, elektrikli bisiklet, araba, tekne hatta İHA, SİHA gibi savunma sanayisine uygun hem endüstriyel hem de gündelik yaşamdaki ihtiyaçlara cevap verebilecek yelpazede motor çeşitlerimiz bulunuyor. Eski elektrikli motorların enerji sarfiyatı yüksek ve verimliliği çok düşük. Bizim motorlarımız ise yüksek verimliliğiyle daha kullanışlı. Amacımız ülkemiz elektrikli motor konusunda üst seviyelere çıkarmak, yurtdışına yazılım, araç ve motor satarak katma değer yaratmak. Türkiye kazanırsa hepimizin kazanacağını çok iyi biliyoruz" dedi.

TOLGA TEKİN