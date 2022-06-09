Bölgemiz muazzam avantajlar barındırıyor

EGE Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD), iş insanları ile finans kuruluşlarının temsilcilerini buluşturmak için İzmir'de "Yatırım Zirvesi" düzenledi. Bir otelde gerçekleşen zirvenin açılışında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, tüm dünyada finansman koşullarının zorlaşmaya başladığını belirterek, "Türkiye ekonomisi potansiyeli çok yüksek, reel kesimi de yaşanan şoklara karşı son derece esnek bir ekonomi. Bunların yanında güçlü bir finansal sistemimiz var. Keza nüfusumuz son derece genç ve dinamik. Tüm bu gerçekler ekonomimizi emsallerimizden, yakınımızdaki Avrupa ekonomisinden de ayrıştıran güçlü yanlarımız" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin stratejik konumu, lojistik altyapısı ve büyük pazarlara erişim alanı ile uluslararası yatırımcılar için önemli bir yatırım merkezi olduğunu, bu rolünü güçlendirmek için hem özel sektör hem de kamu tarafından yürütülen çalışmaların hızlıca hayata geçirilmesinin önem taşıdığını ifade eden Turan, "Zor global koşullar beraberinde yeni fırsatlar da getiriyor. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya bir taraftan son derece zorlu fakat bir taraftan da iktisadi açıdan muazzam avantajlar barındırmaktadır." görüşünü paylaştı.

HAM MADDE SAVAŞLARI

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı da dünyada ham madde savaşlarının başladığını söyledi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yönetici Cenk Alper ise konuşmasında finans kaynaklarının artık doğru fikirlerin peşinde olduğunu dile getirdi. Programa, iş dünyası temsilcileri, finans kuruluşlarının yöneticileri ve AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.