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Haberler Ekonomi Aydem ve Gediz Perakende’den ödeme kolaylığı sağlayan iş birliği

Aydem ve Gediz Perakende’den ödeme kolaylığı sağlayan iş birliği

10.6.2022

Aydem ve Gediz Perakende’den ödeme kolaylığı sağlayan iş birliği

AYDEM Perakende ve Gediz Perakende, müşterilerine sunduğu ödeme kanallarını çeşitlendirmek ve fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla QNB Finansbank ile yaptığı iş birliğiyle; ödemelerini Kassa Finansbank e-Cüzdan üzerinden gerçekleştirecek tüm müşterilerin, 50 TL üst limit olmak üzere faturalarının yarısının e-cüzdan hesaplarına geri yükleneceğini duyurdu.

Tüm abone gruplarındaki Aydem Perakende ve Gediz Perakende müşterileri, 30 Haziran 2022 tarihine kadar Kassa mobil uygulaması içerisinden gerçekleştirecekleri fatura ödemelerinin yarısını, maksimum 50 TL'ye kadar, Kassa mobil uygulaması içerisindeki e-Cüzdan hesaplarına geri ödeme olarak alabilecek. Müşteriler, Kassa'yı cep telefonlarına indirip e-Cüzdan hesaplarını aktifleştirerek kampanyadan faydalanabilecek, hesaplarına TL yüklemesi yaptıktan sonra fatura ödemelerini bu hesaptan gerçekleştirebilecek.

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