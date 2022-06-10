Türkiye’nin devlerinden Sanayi 4.0 için 5G iş birliği

Arçelik, Nokia ve Türk Telekom güçlerini birleştirerek, Türkiye'de 5G altyapısıyla hayat bulan imalat sanayi teknoloji çözümlerini geliştiren girişimlerin ürünlerinin ticarileşme ve küreselleşme süreçlerinin desteklenmesi hedefiyle "5G@EndTech" programını başlattı. Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, KOSGEB ve TÜBİTAK TÜSSİDE'nin desteğiyle hayata geçirildi.

5G@ EndTech programının tanıtılması amacıyla Arçelik Çayırova kampüsünde yer alan Arçelik Garage Innovation Hub'da, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, çevrim içi katılım gösteren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ve Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç'ın katılımıyla imza töreni yapıldı. Kacır, "Akıllı üretim teknolojileri ürün ve hizmetlerini geliştiren girişimlerimize 5G'nin uygulandığı gerçek bir üretim alanı sunuyoruz" derken, Sayan, iş birliğinin diğer firmalara da örnek olmasını diledi.