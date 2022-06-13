Turizmde yeni trend ‘Kişiselleştirilmiş Tatil’

Seçkin otelleriyle yurt içi ve yurt dışından milyonlarca turisti ağırlayan Türkiye, turizmde her geçen gün hedef yükseltiyor. Dünyada değişen tatil trendlerini iyi okuyan Türk turizmi, 'kişiye özel' ve lüks tatil uygulamalarıyla da her türlü talebe cevap veriyor.



SAAT BASKISI OLMADAN

Kişiye özel tatil ihtiyaçlarına cevap verebilmek için 2018 yılında "Exclusive" alt markası ile hizmet vermeye başladıklarını dile getiren Sherwood Resorts & Hotels Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan, "Artık herkes hayalindeki tatili eksiksiz yaşamak istiyor" dedi. Bu kapsamda yapılan konsept değişikliklerine de değinen Ceylan, "İnsanlar, saat baskısı içinde tatilini sınırlandırmak istemiyor. Tatilinde özgür olmak istiyor; kahvaltısını istediği saatte istediği yerde yapmak, vegan besleniyorsa ona uygun menüleri görmek istiyor. Kişiye özel tatilin odağında da bu talepleri karşılamak yer alıyor" ifadelerini kullandı.



■ ŞENOL KANTÜRK

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