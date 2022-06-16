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Haberler Ekonomi ABD’li TPI, Ege’de rüzgar kanat fabrikası kuracak

ABD’li TPI, Ege’de rüzgar kanat fabrikası kuracak

16.6.2022

ABD’li TPI, Ege’de rüzgar kanat fabrikası kuracak
AMERİKAN türbin kanat üreticisi TPI Composites'in Türkiye Operasyonları Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ole Aşıcı Johansen, "TPI Composites, deniz üstü rüzgar enerjisi türbininde kullanılan kanat üretimi fabrikası yatırımı için hazır. Bu fabrika için en az 100 milyon dolar yatırıma ihtiyaç var ve biz bu yatırımı yapmaya hazırız." dedi. Johansen, "Türkiye'de yatırımını planladığımız fabrikada üretilecek kanat uzunlukları 100 metreyi geçecek" dedi. TPI Composites Tedarikçi Zinciri Direktörü Burak Mücahitoğlu da böyle bir tesisin limana yakın yerde yapılması gerektiğini belirterek, "Bu anlamda İzmir en uygun lokasyon olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.
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