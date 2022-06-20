8 milyon asgari ücretli umutlu

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücrete temmuz zammıyla ilgili arka arkaya gelen açıklamalar beklentileri yükseltti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, doğrudan yaklaşık 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrette yapılacak artış konusunda işin taraflarıyla toplantı yapacak. Asgari ücrette 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete eklenmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Asgari ücrete yapılacak zammın asgari ücret üzerinde ücretle çalışanlar için de maaş artışını gündeme getirmesi bekleniyor.



YENİDEN BELİRLENECEK

Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor, işveren bu ücretin altında ödeme yapamıyor.



5 BİN 940 TL'YE ÇIKABİLİR

Emeklilerin ve memurların maaş artışını belirleyecek 6 aylık enflasyon rakamı 4 Temmuz pazartesi günü açıklanacak. Merkez Bankası'nın piyasa anketinden çıkan sonuca göre yapılan hesaplamalar 6 aylık enflasyonun yüzde 40 civarında olacağını gösteriyor. Sosyal refah artışının yapılacak olması asgari ücret ile ilgili bir güncellemeyi de gündeme getirdi. Asgari ücretin güncellenmesi noktasında üç ihtimal bulunuyor. Prim formülüne göre kesintiler net ücrete eklenebilir. Bu durumda asgari ücret 5 bin 4 lira olacak. 6 aylık enflasyona göre yapılacak artışla asgari ücret 5 bin 940 liraya yükselecek. Yıllık enflasyona tamamlama formülüne göre ise yeni asgari ücret 5 bin 295 liraya çıkmış olacak.



6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Asgari ücret zammı Ocak ayında yüzde 50,5 artışla brüt 5004 lira (net 4253 lira) olmuştu. Temmuz ayında yapılacak ara zam oranı üzerinde çalışmalar geçen hafta başladı. Artışta 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak 6 aylık zam oranı belirleyici olacak.

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