Çalışma hayatında “Z kuşağı” dönemi

Hükümet, Z kuşağına yönelik "metaverse" meslek seçim rehberiyle önemli bir çalışmaya daha imza attı. Nitelik, pozisyonlarına göre mavi ve beyaz yaka çalışanlara altın yaka (bilgi üreten, depolayan, analiz eden), yeşil yaka (yenilenebilir enerji mühendisliği, çevresel işler), pembe yaka (bakım, hemşirelik) da eklendi. Kariyer seçiminde yeşil rehberlik, metarversede internet trafiği, veri kayıtları, suçun işleyiş biçimini tasvir eden dijital dedektiflik, sanal emlakçılık gibi yeni işler ön plana çıkacak.



1.5 MİLYAR DOLARLIK SEKTÖR

Türkiye İş Kurumu, Z kuşağının çalışma yaşamına ilişkin beklentilerini, potansiyellerini, yeteneklerini dikkate alarak meslek seçimine destek rehberi hazırladı. Günümüzde ve gelecekte mesleki başarının anahtarının iletişim becerileri, üst düzey düşünmeyi de içeren "Soft skills-yumuşak beceriler" olduğu belirtilen rehberde, dikkat çeken bazı başlıklar şöyle:



■ OYUN TASARIMCILARINA BÜYÜK İLGİ: E-sporun 500 milyonu aşan izleyici, etkileşimde bulunduğu 2 milyar kişi, 1.5 milyar dolarlık ödül havuzu ile küresel spor ekonomisinin önemli parçası haline geldi. E-sporcu, dijital atletlerin yer aldığı e-spor ekonomisinde transfer, marka değeri, pazarlama, yayın, ürün gibi unsurlarla yüksek gelirler elde ediliyor. Oyun yayıncılığı, tasarımı, içerik yönetimi yazılım ve donanım tasarımı, internet altyapısı da diğer alt iş kolları arasında yer alıyor. Gençlerin meslek seçiminde yeni bir boyut olarak e-spor ortaya çıkıyor. Dijital dünyada deneyim kazanmış oyun tasarımcılarına talep artacak.



■ METAVERSEDE YENİ İŞLER: Metaverse dijital dünyayı sunmaktan öte yeni bir hizmet sektörünü ortaya çıkarıyor. Bu sektör yeni işler ve iş gücü talep ediyor. Metaverse ile birlikte sanal emlak uzmanı, dijital dedektif, blokchain uzmanı ve geliştiricileri, oyun tasarımcıları başta olmak üzere birçok mesleğe talep artacak. Global markalar şimdiden popüler metaverse projelerinde dükkân satın alıp ziyaretçilerine basit müşteri deneyimleri yaşatıyor.



■ BLOCKCHAIN UZMANLARI ÖNEM KAZANIYOR: Metaverse evreninde sanal gerçeklik destekli alışveriş, çok oyunculu oyunlar gibi etkileşim bazlı aktiviteler blockchain teknolojisi üzerine inşa ediliyor. Kripto para projeleri, kayıt altına alma hizmeti sunan servislerde blockchain geliştiricilerine ihtiyaç artıyor.



■ DİJİTAL DEDEKTİFLİK GÖZDE: Ele geçirilen hesaplar, hacklenen kripto para borsaları, çalınan kripto para cüzdanları sıkça gündeme geliyor. Dijital dedektifler, block zincir teknolojisi, dijital varlık transferleri konusunda yetkinliğe sahip olarak, dijital varlıkların arkalarında bıraktıkları izleri takip ederek transfer hareketlerini görüntüleyebiliyor. Dijital dünyadaki şirketlerin büyük siber güvenlik desteğine ihtiyacı olacak. Yeni nesil siber güvenlik uzmanları metaverse ekonomisinin güvenle işleyebilmesi için önemli rol üstlenecek.

YAKA RENGİ GÜNCELLENDİ

Çalışanların nitelik ve pozisyonlarına göre belirlenen yaka rengi de güncellendi. Mavi yaka büyük oranda kol, kas gücü, beyaz yaka büro çalışanları, yöneticiler olarak biliniyor. Yeşil yaka, yenilenebilir enerji mühendisliği, rüzgâr enerjisi uzmanlığı, çevre ve enerji hukuku uzmanlığı, organik tarım mühendisliği, atık su uzmanlığı gibi çevresel tehditleri gidermeyi amaçlayan işler ve meslekler olarak ifade ediliyor. Altın yaka, çeşitli düzeylerde bilgi işi ile uğraşan, bilgiyi üreten, toplayan, depolayan, analiz eden ve eşgüdümleyen yüksek nitelikli çalışanları ifade ediyor. Pembe yaka hemşirelik, sekreterlik, bakım gibi mesleklerde çalışanlar için kullanılıyor.



HAZAL ATEŞ