İzmir’den Türkiye’ye özel yazılım ve kodlama eğitimi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yazılım ve kodlama bilgisine sahip, bilişim alanında uzman gençleri Türkiye'ye kazandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda, 1 Ağustos tarihinde 18 hafta sürecek eğitim programı başlatılacak. Yazılım ve Kodlama Sertifika Programı'na başvurular, 20 Temmuz'a kadar devam edecek.

Lisans ve ön lisans programlarından mezun olan herkesin başvuru yapabileceği sertifika programına, ilk etapta 40'ı yüz yüze, 40'ı da çevrim içi olmak üzere toplam 80 kişi katılabilecek.

Teknoloji ve dijitalleşme alanında yaşanan hızlı değişime dikkat çeken İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, "İş dünyamızın talepleri doğrultusunda hazırlanan eğitim programı, hem nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması hem de gençlerimize yeni yetkinlikler kazandırılması adına değerli bir adım oldu" diye konuştu.