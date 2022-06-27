İzmir Adnan Menderes’ten Dubai uçuşları başladı

Dubai'den gelen içinde 84 yolcunun bulunduğu Flydubai'ye ait Boeing 737-800( B738) tipi uçak, TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, çiçeklerle karşılandı. Flydubai sezon boyunca pazartesi, çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada üç gün İzmir-Dubai arası karşılıklı uçuş gerçekleştirecek.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı bu yeni hatla birlikte 32 ülke, 69 destinasyon ve 30 havayoluna hizmet veriyor.

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV, Türkiye'de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor.