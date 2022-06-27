İzmir iş dünyası heyeti Bakan Muş ile görüştü

Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren 8 oda ve borsanın temsilcilerinden oluşan 83 kişilik heyet, Ankara'da 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 70. Yıl Etkinliği Programı' na katıldı. zmir iş dünyasının sorunlarını dinleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kemalpaşa Lojistik Merkezi projesinin çok hızlı bir şekilde tamamlanması için gereken tüm desteği vereceklerini belirtti. Muş'un katılımıyla "Hizmet Şeref Belge ve Plaket Takdim Töreni" düzenlendi. Heyette TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, İTB Meclis Başkanı Şükrü Barış Kocagöz ile bölgedeki odaların başkanları yer aldı.

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