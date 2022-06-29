ENDA’daki milyarlık kavgada yeni perde

Yeni Asır'ın geçtiğimiz günlerde Verusa'nın holdingteki A grubu hisselerin imtiyazının kaldırılmasını istediği haberi ses getirdi. Aralarında Hüsnü Özyeğin, Lucien Arkas, Cem Bakioğlu, Rona Yırcalı, Samim Sivri gibi ünlü iş insanlarının bulunduğu A grubu hisse sahipleri bu haklarından vazgeçmek istemiyor. Verusa Holding Başkan Yardımcısı ve ENDA Enerji Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Çırak, konuyla ilgili Yeni Asır'a bir açıklama gönderdi.

'SORUN BİR UYUM MESELESİ'

Çırak açıklamasında, "ENDA, halka açık ortaklık statüsüne geçtiği için mevcut esas sözleşmesini Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatına uyumlu hale getirmek zorunda. Bu kapsamda ENDA'nın SPK'ya ilettiği esas sözleşme değişikliği tadil tasarısı SPK tarafından incelenmiş ve mevcut imtiyazlar ile ilgili mevzuata aykırılıkların düzeltilerek tekrar Kurula onay amacıyla gönderilmesi talep edilmiştir" dedi.

Açıklamasının devamında ENDA'nın mevcut esas sözleşmesinde sermayeyi temsil eden imtiyazlı payların, mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamını seçme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Çırak, "Halbuki TTK 360. maddeye göre, halka açık anonim şirketlerde imtiyazlı payların üye seçme hakkı yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşmamalıdır. SPK tarafından mevzuata ve SPK'nın geçmiş karar ve uygulamalarına aykırı bu imtiyaz düzenlemelerinin değiştirilmesi talep edilmektedir. Görüldüğü üzere konu Verusa Grubu ile İzmirli ortaklar arasındaki bir mesele olmaktan ziyade, mevzuattan kaynaklanan bir uyum meselesidir" dedi.

'SUİSTİMALE AÇIK BİR YAPI'

Şirketin yönetimini elinde bulunduran A Grubu ortakların toplam sermaye içindeki payının yüzde 1'den dahi az olduğunu ifade eden Çırak, "Ayrıca A Grubu pay sahipleri de kendi arasında dağınık bir yapıdadır. ENDA'daki mevcut bu dağınık sermaye ve imtiyaz yapısı (sermaye - yönetim uyumsuzluğu) holdingin kurumsal sürdürülebilirliğine zarar vermekte ve suistimale açık bir yapı yaratmaktadır. Örneğin dağınık ortaklık yapısı içerisinde diğer ortaklardan toplanan vekaletnamelerle istenilen kararlar alınabilmektedir. Biz ENDA Enerji Holding A.Ş.'nin yüzde 30,8 oranla en büyük ortağı ve yönetim kurulu üyesi olarak, hukuka tamamen uygun SPK karar gereğinin yerine getirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Bu şekilde ENDA'nın kendi isteğiyle sermaye artırım yöntemiyle Borsa'ya kote olma seçeneğinin önü açılacaktır. İstediğimiz budur" ifadelerini kullandı.

SAMİM SİVRİ: MÜKTESEP HAKKIMIZDAN VAZGEÇMEYİZ

ÇIRAK'IN açıklamalarını değerlendiren ENDA Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Samim Sivri de Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "A grubu hisselerin sahip olduğu imtiyaz bizlerin müktesep hakkı. Ege'deki A grubu ortakların tamamına yakını ile görüştüm. Müktesep hakkımızdan vazgeçmek istemiyoruz. SPK'ya yazı gönderdik, bize resmi olarak gelecek yazıya göre hareket edeceğiz, gerekirse yargıya gideceğiz. SPK, A Grubu hisse imtiyazlarının kaldırılmasıyla ilgili düzenlemeyi 2012'de yaptı. Oysa bu şirket 1993'te kuruldu. Yani bu bizim 1993'ten beri gelen müktesep hakkımız" şeklinde konuştu.

ERHAN GÜLENÇ