İzmir’deki yolsuzluk soruşturması derinleşiyor: Soyer'in adamlarına büyük operasyon

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Görevi/Güveni Kötüye Kullanma" suçları kapsamında yürüttüğü soruşturma, İzmir merkezli büyük bir operasyona dönüştü.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Güzelbahçe, Seferihisar, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyon kapsamında, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanı ve İZDOĞA eski Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken ile İZDOĞA eski Genel Müdürü Özkan Baturu gözaltına alındı. Ayrıca İZBETON eski Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek ile Kırveli Mühendislik firmasının yetkilileri de yakalanan isimler arasında yer aldı.
Heval Savaş Kaya 2025'ten beri tutuklu.
Kooperatif soruşturması nedeniyle halihazırda tutuklu bulunan İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında da dosya kapsamında yeniden gözaltı işlemi uygulandı.
USULSÜZLÜK BELGELENDİ
Soruşturmanın odağında, İzmir Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi ve Sayıştay raporlarına yansıyan ciddi usulsüzlükler bulunuyor. Dosyadaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Şaşal Su Fabrikası için alınan makinelerdeki usulsüzlük iddiaları oldu. Sayıştay raporuna göre; teknik şartnameye uyulmadığı, avans ödemelerinde mevzuata aykırı davranıldığı ve yüklenici firmaya gecikme cezası uygulanmadığı tespit edildi. Özellikle sözleşmede
belirtilen "sıfır" şişirme makinesi yerine tesise "ikinci el" makine kurulduğu, üretimin durması nedeniyle şirketin milyonlarca lira zarara uğratıldığı vurgulandı.
Güven Eken, 2019-2024 yılları arasında başkan danışmanı olarak görev aldı.
Özkan Baturu, 2024 yerel seçimlerinin ardından İZDOĞA'daki görevinden ayrılmıştı.
İZARITMA DA MERCEK ALTINDA
Dosyada ayrıca Seferihisar Kocaçay Deresi projesinin İZDOĞA üzerinden yürütülmesi süreci ile İZSU bünyesindeki İZARITMA şirketinin faaliyetlerinin de yer aldığı öğrenildi. Yaklaşık 100 milyon TL bedelli projelerdeki iş ve işlemlerin "kamu zararı" oluşturup oluşturmadığı titizlikle inceleniyor. Gözaltına alınan isimlerin daha önce savcılık tarafından ifadeye çağrıldıkları ancak yöneltilen tüm suçlamaları reddettikleri öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, operasyonun yeni isimlerle genişleyebileceği belirtiliyor.