İzmir’deki yolsuzluk soruşturması derinleşiyor: Soyer'in adamlarına büyük operasyon

USULSÜZLÜK BELGELENDİ Soruşturmanın odağında, İzmir Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi ve Sayıştay raporlarına yansıyan ciddi usulsüzlükler bulunuyor. Dosyadaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Şaşal Su Fabrikası için alınan makinelerdeki usulsüzlük iddiaları oldu. Sayıştay raporuna göre; teknik şartnameye uyulmadığı, avans ödemelerinde mevzuata aykırı davranıldığı ve yüklenici firmaya gecikme cezası uygulanmadığı tespit edildi. Özellikle sözleşmede belirtilen "sıfır" şişirme makinesi yerine tesise "ikinci el" makine kurulduğu, üretimin durması nedeniyle şirketin milyonlarca lira zarara uğratıldığı vurgulandı.

Özkan Baturu, 2024 yerel seçimlerinin ardından İZDOĞA'daki görevinden ayrılmıştı.

İZARITMA DA MERCEK ALTINDA

Dosyada ayrıca Seferihisar Kocaçay Deresi projesinin İZDOĞA üzerinden yürütülmesi süreci ile İZSU bünyesindeki İZARITMA şirketinin faaliyetlerinin de yer aldığı öğrenildi. Yaklaşık 100 milyon TL bedelli projelerdeki iş ve işlemlerin "kamu zararı" oluşturup oluşturmadığı titizlikle inceleniyor. Gözaltına alınan isimlerin daha önce savcılık tarafından ifadeye çağrıldıkları ancak yöneltilen tüm suçlamaları reddettikleri öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, operasyonun yeni isimlerle genişleyebileceği belirtiliyor.