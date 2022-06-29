İş dünyasından asgari ücret zammına yeşil ışık

TEMMUZ ayında asgari ücrete ara zam kesinleşirken, iş dünyasından önemli açıklamalar gelmeye başladı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), "Asgari ücretin değerlendirilmesine yönelik olası bir toplantıda masada olacaklarını" bildirdi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç de, zamdan doğacak maliyeti iş dünyası ve devletin birlikte karşılaması gerektiğini söyleyerek, "Kamu ile özel sektör bir araya gelerek enflasyon karşısındaki kayıplarının telafisi için beraber adım atmalı" ifadelerini kullandı.

'BEKLENTİMİZ 5 BİN 700 LİRA'

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, enflasyon üzerinde bir artış beklediklerini vurgulayarak, "Toplu sözleşmelerimizde sadece kamu çalışanları değil, bütün emekçilerin haklarının korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Asgari ücrete ara zam konusunda sanayicilerden de dikkat çeken bir öneri geldi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, zam oranı belirlenirken, TÜFE'nin değil, gıda enflasyonunun dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın ise, "İstanbul'da asgari ücretli çalışanımız neredeyse kalmadı. 5.500-6.000 lira bandına oturmuş bir istihdam var. Ancak buna rağmen 6000 TL olduğunda işsizlikle karşılaşır mıyız kesinlikle hayır. Bizim beklentimiz 5.500-5.700 lira bandında. Bu da enflasyona yaklaşmış bir rakam olacak. 2021'in sonunda enflasyona nasıl yedirilmediyse vatandaşımız inşallah yarınki karar da aynı şekilde olacaktır. Biz de işverenler olarak destekçisi olacağız" dedi.