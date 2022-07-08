Bayramda İZBAN, köprü ve otoyollar ücretsiz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İzban'ın ücretsiz olacağını bildirdi. Bakanlık daha önce de İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile devletin işleteceği tüm otobanların ücretsiz olacağını duyurmuştu.

Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İzban için ücret alınmayacak. Kararı duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın mesajında, "Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da; Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz hizmet verecektir. İyi bayramlar!" denildi.