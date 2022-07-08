Belediyelere verilen bütçede İzmir ilk 3’te

MAHALLİ idarelere genel bütçeden ayrılan paylar her yıl artarken, ilk 6 aylık dönemde en yüksek pay verilen iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde büyükşehir belediyelerine 54,9 milyar liralık pay ayrıldı. Bu kapsamda ilk sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi yer alırken, bu belediyenin yılın ilk 6 aylık döneminde aldığı pay, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112,53 artış gösterdi. İkinci sırada yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesinin aynı dönemde aldığı pay da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92,13 artış gösterirken, üçüncü sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesinin aldığı pay yüzde 86,92 arttı.

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