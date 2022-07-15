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Haberler Ekonomi KYK borçları ile ilgili çalışmalar tamamlandı! Başkan Erdoğan o tarihte açıklayacak

KYK borçları ile ilgili çalışmalar tamamlandı! Başkan Erdoğan o tarihte açıklayacak

KYK kredi borçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı KYK borçları ile ilgili çalışmalarını tamamladı. Başkan Erdoğan, KYK ile ilgili merak edilenleri 18 Temmuz Pazartesi günü açıklayacak.

SABAH

15.07.2022, 09:29

KYK borçları ile ilgili çalışmalar tamamlandı! Başkan Erdoğan o tarihte açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bakanlığın KYK kredi borçları ile ilgili uzun bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü ve bu çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Buna göre, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, üniversite öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla KYK kredi borçları ile ilgili çalışmanın hızlandırılarak 2022-2023 akademik yılı Güz Dönemine kadar tamamlanmasını istedi.

İlgili konunun siyasi bir malzeme aracı olmaması amacıyla çalışmaların kamuoyuna duyurulmadan devam ettiğini belirten yetkililer, bakanlığın kapsamlı bir çalışma yürüterek bu süreçte gençlerin mağduriyet yaşamamaları için yapıcı bir çözümün hazırlandığını belirtti.

18 TEMMUZ'DA BAŞKAN ERDOĞAN DUYURACAK
KYK kredi borçları ile ilgili çalışma 18 Temmuz'da gerçekleşecek olan kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

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