Cumhuriyet’in 2. Yüzyılına damga vuracak maden: Gaz hidrat

20. yüzyıla damgasını vuran enerji kaynağı petroldür. Batılı kapitalistler Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki Suriye ve Irak petrollerini elde etmek ve Ortadoğu'daki İran, Kuveyt, Bahreyn ve Suudi Arabistan petrollerini kolayca paylaşmak için Osmanlı Devleti'ni 100 yıl önce parçaladılar. Türkler varlığını sürdürebilmek için destansı bir kurtuluş savaşı verdiler. Aynı kapitalistler Cumhuriyetimizin 2'nci Yüzyılında dünyaya damgasını vuracak gaz hidrat yatakları için Türkiye'ye boyun eğdirmek, parçalamak istiyorlar. Cumhuriyetin yeni gireceği 2. Yüzyılın başlangıcında yine destansı bir mücadele vermek zorundayız. Türkiye ya gaz hidrat yataklarına sahip çıkıp 20. yüzyılın petrol zengini Suudi Arabistan yerine 21. yüzyılın doğalgaz zengini Türkiye dedirtecek ya da diz çöküp bu yüzyılı da ıskalayacağız.



BORU HATTINA GEREK YOK

20. Yüzyıl buharlı makinalar ve içten yanmalı motorların yaygın olduğu bir dönem oldu. Bu nedenle de petrol vazgeçilmez enerji kaynağıydı. 21. Yüzyılda ise teknoloji yeşil enerji kavramına doğru hızla değişiyor, elektrik ve hidrojenin araçlarda kullanılması için yapılan çalışmalar yarış halinde devam ediyor. 20. Yüzyılın sonuna doğru hayatımıza giren doğalgaz en az yüzyıllık bir süre için ısınma ve enerji üretiminde kullanmak zorunda olduğumuz bir enerji kaynağı olarak hayatımızda yer almaya devam edecek. 2050 yılına gelindiğinde petrol tüketiminin yüzde 42 azalacağı doğalgaz tüketiminin ise yüzde 33 artacağı hesaplanıyor. İşte 21. Yüzyılda artan doğalgaz ihtiyacını karşılayacak enerji kaynağının adı da 'Gaz Hidrat' olacak. Gaz hidrat, düşük sıcaklık ve yüksek basınç altında kendi hacminden 164 kat daha büyük hacimdeki gazı bünyesi içerisinde hapsedebilen buz görünümlü kristalize katı formdur.1 m3 gaz hidrat 164 m3 doğalgaz içermektedir. Katı formda olduğu için kolayca taşınabilir. Boru hatlarına ihtiyaç duymadan nakledilebilir. Kullanım yerinde içindeki doğalgaz kolayca çıkarılıp dağıtılabilir. Doğalgaz ve petrolün yerini almaya aday yeni enerji kaynağıdır. 1960 yılında ilk olarak Rusya'da soğuk bölgede keşfedilen gaz hidrat yataklarının, denizlerde büyük miktarlarda yer aldığı son 30 yılda yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Dünyada Japonya, Hindistan, ABD, Çin ve Güney Kore bu konuda araştırmaya en çok kaynak aktaran ülkelerdir.





ARAMALARDAKİ GİZLİ EL

Irak, Suriye, İran gibi petrol ve doğalgaz üreten ülkelerin yanı başındaki Türkiye'de yıllarca kayda değer petrol ve doğalgaz bulunamaması hayatın doğal akışına aykırı. Yabancı petrol şirketlerinin karada açtığı sondaj kuyuları petrol yok diye kapatılıyor, denizde açtıkları kuyular ise hep boş çıkıyordu. Herkes biliyor herkes söylüyor ama bir türlü bulunup çıkarılamıyordu. 2015 yılında Berat Albayrak'ın Enerji Bakanı olmasıyla her şey değişti. Millî Enerji politikası gereğince artık arama faaliyetlerinde yabancılarla yol alınmayacak her türlü faaliyet kendi öz kaynaklarımız ve kendi kuruluşlarımız tarafından yapılacaktı. Diğer madenler için MTA'nın sondaj çalışmaları 3 kat arttı. Karada petrol ve doğalgaz aramaları için TPAO'ya kaynak aktarıldı, teçhizat alındı, personel sayısı arttırıldı. Petrol sondaj sayısı arttı. Daha önce kiraladığımız gemilerle denizde yaptığımız sismik araştırmalar yerine, 2012 yılında 130 milyon dolara satın alınan, 8.000 metre denizin altında 3 boyutlu sismik araştırma yapabilen Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve 15.000 metre denizin altında 3 boyutlu sismik araştırma yapabilen, tamamıyla Türk mühendislerince kendi tersanemizde inşa edilerek 2017 yılında hizmete giren, dünyanın en modern sismik araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis gemisi ile araştırmalar yapmaya başladık.



16 GEMİDEN 4'Ü ÜLKEMİZDE

Yine bu dönemde derin denizlerde sondaj yapmak için gemi alınmasına karar verildi. Her zaman olduğu gibi gemilerin alımının önüne türlü türlü engeller çıkarıldı, alımdan sonra gemilerde çalışacak yabancı personel kendi ülkelerince ve yabancı petrol şirketlerince tehdit edildi. 2011 yılında imal edilmiş ve 6. nesil olarak tabir edilen modern 2 gemi ikinci el olarak satın alındı. İlk gemi 2017 yılında hizmete girdi ve Fatih ismini aldı. İkinci gemi 2018 yılında hizmete girdi ve Yavuz ismini aldı. 2012 yılında imal edilmiş ve 6. nesil olan üçüncü sondaj gemisi de satın alınarak 2020 yılında hizmete girdi ve Kanuni ismini aldı. 6. Nesil olarak adlandırılan gemiler aktif konumlandırıcı sistemleri ile 6 metre boyunda dalgalardan etkilenmeden su üstünde sabit kalarak sondaj faaliyetine devam edebilen son teknolojiye sahiptirler. Türkiye 7. Nesil dediğimiz dünyada var olan en yeni teknoloji ile donatılmış 4. sondaj gemisini 2022 yılında satın aldı ve adını Abdülhamid Han koydu. Bugün dünyada 16 adet bulunan derin deniz sondaj gemilerinden 4 tanesine Türkiye Cumhuriyeti devleti sahiptir.







KARADENİZ'DE BULUNAN REZERV TÜRKİYE'YE 272 YIL YETECEK

Tüm bu hazırlık ve çalışmalar sonucunda Karadeniz'de 2020 yılında 540 milyar metreküp doğalgaz bulundu. Dünyada 5 ila 7 yıl süren yapım çalışmalarından sonra çıkartılarak kullanılabilen gaz, sahip olduğumuz sondaj gemilerinden 3'ünü aynı anda yapım faaliyetlerinde kullandığımız için 2 yılda karaya çıkarılacak ve 2023 yılının ilk çeyreğinde kullanılmaya başlanacak. Bu keşfin en önemli kısmı ise bulunan doğalgaz yataklarının altında gaz hidrat kaynakları olduğu tespit edilmesidir. Bu gaz hidrat yatakları gazdan daha değerlidir. Bugün için gaz hidratın çıkarılması için gerekli teknoloji sadece ABD, Rusya ve Japonya'da mevcuttur. Bu iş için ilk adım atılmış ve 7. Nesil Abdülhamid Han gemisi alınmıştır. Türkiye 5 yıl içinde bu teknolojiyi öğrenerek kendi gaz hidratını kendisi çıkarmayı hedeflemektedir. Karadeniz'de bulunan gaz hidrat yataklarının Türkiye'nin ihtiyacını 272 yıl karşılayacağı hesaplanıyor.



TÜRKİYE DENİZLERDE DE 1 METREKARE HAKKINDAN VAZGEÇMEMELİ

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın öngörüsü ile 1986 yılında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kurularak kıyıdaş ülkelerin Münhasır Ekonomik Bölgeleri belirlendi. Bu anlaşmaya imza atan ülkelerden daha sonra "Karadeniz Rus ve Türk gölü haline geldi" şeklinde sesler yükselse de o dönemde bu ülkeler ekonomik ve siyasal açıdan güçlü olmadığı için bu sesler çabuk kesildi. Özal'ın bu öngörüsü sayesinde Türkiye Karadeniz'de sorunsuzca gaz çıkarabilmektedir. Ancak Doğu Akdeniz'de böyle bir anlaşma olmadığı için tam bir cadı kazanı durumunda. Bir yandan İsrail bir yandan da Batılı ülkeler ve onların kullandığı Yunanistan, Doğu Akdeniz'de bulunduğu tahmin edilen trilyonlarca metreküp gaz hidrat kaynaklarının üstüne konmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.



2023 SEÇİMİNİN ÖNEMİ

Batılı devletler Yunanistan'ı kullanarak Doğu Akdeniz'deki gaz hidrat yataklarını kendileri işletmek istiyorlar. ABD, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Hollandalı şirketler ile şimdiden Yunanistan ve Güney Kıbrıs Cumhuriyeti arasında gaz hidrat üretimi için anlaşmalar imzalandı. Ekonomisi borç batağında olan her iki ülke de bu şirketlere direnecek güçte değiller. Batılıların şartlarına uygun sözleşmeleri imzalamak zorunda kaldılar. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması Batılıların tüm planlarını bozdu. Türkiye Mavi Vatan konseptine bağlı kalmalı ve karada olduğu gibi denizde de 1 metre kare hakkından vazgeçmemelidir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ilan ettiği MEB sınırları içerisinde bulunan gaz hidrat yataklarının Türkiye'nin ihtiyacını en az 572 sene karşılayacağı hesaplanıyor. Uzmanlar yeni elde edilen verilere göre Karadeniz ve Akdeniz'de Türkiye'ye yaklaşık 1200 yıl yetecek doğalgaz olabileceğini söylüyor. Hesaplamaların en az olanlarını dikkate alırsak Karadeniz ve Akdeniz'de bulunan gaz hidrat yatakları Türkiye'ye 850 yıl yetecek olup 40 trilyon metreküp gaz hidrat rezervinden söz ediyoruz. Bugünün fiyatları ile 40 trilyon dolar gelirden bahsediyoruz. Bu para için batılı kapitalistler gözünü kırpmadan savaş çıkarırlar. Ekonomistler Türkiye'nin 2022 yılında cari açığının yani ihracat ve ithalatı arasındaki farkın 71 milyar dolar olacağını tahmin ediyorlar. 2022 yılında enerji ithalatı için ödeyeceği tutarın da 100 milyar dolar civarında olacağını söylüyorlar. Enerji ithalatı olmasa Türkiye'nin yaklaşık 30 milyar dolar cari fazla vereceğini görmek bizleri sevindirirken düşmanlarımızı üzmektedir. 21. Yüzyılın başında özellikle önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyada enerji için kartlar yeniden dağıtılacak ve ülkelerin sınırları yeniden çizilecek. İşte bu süreç içerisinde Türkiye'yi kimin yöneteceği çok önemli hale gelecek; ulusal çıkarlarımızı koruyan, milli ve yerli olan bir lider mi yoksa batılı elçilerden talimat alan, çıkarlarımızı korumak için yaptığımız işlere karşı olduğunu beyan eden bir lider mi? 2023 seçimlerinde Türk seçmenin sandığa giderken hatırlaması gereken en önemli meselenin bu olması gerekiyor çünkü bu seçim sadece siyasi iktidarı değil aynı zamanda 21.yüzyılda Türkiye'nin geleceğini ve konumunu da belirleyecek.

ERHAN ÇALIŞKAN / STRATEJİK MADENLER

Süper teknolojilerin madeni: NTE

Bor Türkiye’yi küresel güç yapacak