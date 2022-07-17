Sındırgı kornişonu çiftçiye iyi kazandırdı

BALIKESİR'İN Sındırgı ilçesinde çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından kornişonun hasadına başlandı. İlçede 15 kırsal mahallede ekilen kornişon cinsi salatalıktan yıllık 25 bin ton dolayında ürün alınıyor. Bu yıl yüksek verim ve kaliteli ürün elde eden çiftçiler, toplanan kornişonları semt pazarlarında ve İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir'deki turşu fabrikalarına satıyor.

Kornişonlar aracılar tarafından Avrupa ve Arap ülkeleri ile Rusya ve Avustralya'ya da ihraç ediliyor. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, kentte sulu tarıma geçilmesiyle kornişon üretiminde artış olduğunu belirterek, "Üreticiler 3-4 dönüm alandan 100-150 bin lira gelir elde edebiliyor. Çok iyi bir gelir kaynağı da oluşuyor." dedi.

Yavaş, üreticilerin hem sulama imkanlarının artması hem de bu üründen çok memnun olduğunu dile getirdi. Yavaş, "Sındırgı kornişonu" için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını ve yakın zamanda sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti. ■ SUAT SALGIN