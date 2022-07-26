3 milyon 157 bin gencin gözü yeni düzenlemede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği öğrenim kredisi müjdesinin ardından, gençlerin gözü yapılacak yeni düzenlemeye çevrildi. Dört gözle beklenen haber sonrasında borç sorgulaması yapan ve borçlarını ödemek isteyen gençler, düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için borçlarının tamamını gördüler.

KYK borcu ana para üzerinden ödenecek

ÜFE FARKI SİLİNECEK

Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemenin ardından başlayacak. Borcunu ödeyenler için geriye dönük bir işlem yapılması mümkün görünmese de bu konuda bazı seçenekler üzerinde durulduğu belirtiliyor.

SEÇENEKLER MASADA

Yeni yasa yürürlüğe girer girmez rakamlar yenilenecek ve ÜFE farkı borçlardan silinecek. 3 milyon 157 bin genç düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte sadece anaparayı ödeyecekler. Bu düzenlemeyle gençlerin omuzlarından 26 milyar liranın üzerinde bir yük kalkmış olacak. Konu ile ilgili ayrıntılar bakanlar Nebati ve Kasapoğlu tarafından yapılacak. Başkan Erdoğan'ın müjdeli açıklamasının ardından anapara dışındaki farkın tahsil edilmemesi ve askıya alınması için il ve ilçe müdürlüklerine hemen talimat gönderildi. Düzenlemeyle kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerin üzerinden kalkacak. Edinilen bilgilere göre düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor. Borcunu ödeyenler içinse hakkaniyet açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağı üzerinde durulduğu ifade ediliyor. ■ FATMA GÖKSU