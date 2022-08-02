Ecole 42 İzmir ve çip üretimi görüşüldü

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı başkanlığındaki heyet, Ankara'ya çıkarma yaparak Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez ile görüşme yaptı. Heyet Anıtkabir'i ziyaret ederken Karabağlı, Dönmez'le yapılan görüşmede Ekol 42'nin İzmir'de açılması konusunu ve çip krizini gündeme getirdi. Heyet, Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin ile de teşvikleri ele aldı.

Paris'te kurulan Ecole 42'nin bugün 20'den fazla ülkede on binin üzerinde öğrencisiyle dünya çapında en iyi kodlama okulu olarak bilindiğini ve Türkiye'de bu okulun üçüncüsünün İzmir'de açılmasını istediklerini dile getiren Karabağlı, "Yer sorunu çözüldüğünde bu projeyi İzmir'de tüm paydaşlarımızla işbirliği halinde sonuca ulaştıracağız" dedi. İzmir'de çip üretimine ESİAD olarak tam destek vereceklerini ifade eden Karabağlı, şunları söyledi: "İzmir'in yüksek teknoloji ve bilişim vadisi olması hayalimiz var. İzmir'in Türkiye'nin gelecekteki California'sı, San Francisco'su olması lazım." Dönmez de Ege Bölgesine ve İzmir'e önem verdiklerini, çip üretimi konusunun inceleneceğini söyledi.