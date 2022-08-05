Köyüne dönen besicinin 550 koyunluk sürüsü oldu

ARTVİNLİ Halil Yılmaz, 6 yıl önce devlet desteğiyle 30 koyun, 1 koç alarak başladığı besicilikte 550 küçükbaş hayvan sayısına ulaştı. Yusufeli'ne bağlı 2 bin 100 rakımlı Avcılar köyünde yaşayan Yılmaz (41), 2011'de evlenip bir yıl sonra Amasya'ya yerleşerek Merzifon'da un fabrikasında işe başladı. Şehir hayatına alışamayan Yılmaz, 2 sene sonra köyüne döndü. Yılmaz, ailesinin geçimini sağlamak için besicilik yapmaya karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı'na başvuran Yılmaz, faizsiz, 2 yılı geri ödemesiz, 5 yıllık ödeme planıyla 25 bin liralık kredi aldı.

ORKÖY kredisiyle 30 koyun, bir koç alarak besiciliğe başladığını belirten Yılmaz, "Zamanla koyunlar çoğaldı. Koyunların kuzusunu sattık, geçimimizi sağladık. Kalan parayla tekrar koyun aldık. Çoğaldı ve 550'ye kadar çıktı. Kurban Bayramı'nda 80 civarında koç ve damızlık olmayan koyunları kurbanlık olarak sattım. Bu işi severek, isteyerek ve azimle yapıyorum. Ailemin geçimini sağlıyorum. Kendi işimi yapıyorum. Bu da bana mutluluk veriyor" dedi.