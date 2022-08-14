Yemeksepeti’nden Marmaris koyundaki teknelere teslimat

YEMEKSEPETİ, inovatif teslimat hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, Marmaris koyundaki teknelere, bölgedeki üye restoranlardan Jet Ski ile teslimat hizmetine başladı. Anlaşmalı restoranların menülerinde bulunan yiyecek ve içecekler, Marmaris koyundaki teknelere Yemeksepeti Jet Ski'leri ile teslim ediliyor. Koy açıklarında bulunan teknelere yemeklerini ulaştıran Yemeksepeti Jet Ski'leri, yaz sezonu boyunca bu ayrıcalıklı hizmete devam edecek. Marmaris, Adaköy, Keçi Adası, Bedir Adası ve Karga Adası koylarına Yemeksepeti Jet Ski'leri ile sipariş teslimatlı yapılacak. Teknelerin adres tanımlaması ise GPS konumuna göre uygulama tarafından algılanacak.

DİĞER