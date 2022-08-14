  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Yemeksepeti’nden Marmaris koyundaki teknelere teslimat

Yemeksepeti’nden Marmaris koyundaki teknelere teslimat

14.8.2022

Yemeksepeti’nden Marmaris koyundaki teknelere teslimat
YEMEKSEPETİ, inovatif teslimat hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, Marmaris koyundaki teknelere, bölgedeki üye restoranlardan Jet Ski ile teslimat hizmetine başladı. Anlaşmalı restoranların menülerinde bulunan yiyecek ve içecekler, Marmaris koyundaki teknelere Yemeksepeti Jet Ski'leri ile teslim ediliyor. Koy açıklarında bulunan teknelere yemeklerini ulaştıran Yemeksepeti Jet Ski'leri, yaz sezonu boyunca bu ayrıcalıklı hizmete devam edecek. Marmaris, Adaköy, Keçi Adası, Bedir Adası ve Karga Adası koylarına Yemeksepeti Jet Ski'leri ile sipariş teslimatlı yapılacak. Teknelerin adres tanımlaması ise GPS konumuna göre uygulama tarafından algılanacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA