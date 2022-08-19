Merkez Bankası faizi yüzde 13’e indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14'ten yüzde 13 seviyesine indirildi. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 7 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 70,60, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 41,99 seviyesinde oluştu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 60,4, 2023 yıl sonu için yüzde 19,2 seviyesinde bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Temmuz ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 79,60 arttığını açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 22 Eylül'de gerçekleştirilecek.

"LİRALAŞMA STRATEJİSİ"

Yapılan açıklamada "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.