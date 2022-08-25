TOKİ BATMAN isim ve kura çekilişi yayınlandı mı? Birçok vatandaşın beklediği TOKİ duyrusunda son gelişmeler neler?

TOKİ Batman Merkez Ciğerlo 908 Adet Konut Projesi kapsamında 2+1 konut 186 adet ,3+1 konut 90 adet toplamda 276 adet konut bugün kura ile satışa sunuluyor. Gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, TOKİ Batman Ciğerlo kura sonuçları açıklandı mı?
TOKİ BATMAN CİĞERLO KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Batman Merkez Ciğerlo 908 Adet Konut Projesi kapsamında Konut Belirleme Kurası bugün saat 11:00'de gerçekleştiriliyor. Kura çekimi TOKİ'nin Facebook hesabından canlı takip edilebiliyor. Kura çekiminin ardından TOKİ'nin sitesinden isim sorgulama ile sonuçlar öğrenilebiliyor.
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