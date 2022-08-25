TOKİ BATMAN isim ve kura çekilişi yayınlandı mı? Birçok vatandaşın beklediği TOKİ duyrusunda son gelişmeler neler?

Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 nitelikli konutlar için 93 adet, 3+1 nitelikli konutlar için ise 45 adet yedek belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek

sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.