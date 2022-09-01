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Haberler Ekonomi İzmir Selanik arasında feribot seferleri başlıyor

İzmir Selanik arasında feribot seferleri başlıyor

1.9.2022

İzmir Selanik arasında feribot seferleri başlıyor

YUNANİSTAN'IN Selanik kentinden İzmir'e feribot seferlerinin Eylül ayında başlaması bekleniyor. Yunan haber sitesinde yer alan habere göre Levante Ferries tarafından "Smyrna di Levante" feribotuyla düzenlenecek seferler, bu ayın sonlarında başlayacak.

Hem araç hem de yolcu taşıyacak olan feribot, Selanik'ten İzmir'e haftada üç sefer düzenleyecek. Feribot, 2 Ekim'e kadar Yunanistan'ın Midilli adasında da duracak. Habere göre Levante Ferries, Selanik-İzmir rotası için 16 milyon euroluk yatırımda bulundu. Seferlerin daha önce başlamasının istendiği; ancak "Smyrna di Levante"nin yenilenmesi ve Kovid-19 pandemisi nedeniyle ertelendiği belirtildi.

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