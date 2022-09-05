Yeni yasal düzenlemeyle ofisler konut olacak

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Emre Özerçen, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre belirli şartlar dahilinde ofislerin konuta dönüştürülebilmesine imkan sağlandığını söyledi.



BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE

Yeni uygulama kapsamında işyerlerinin konuta dönüştürülmesiyle konut açığına çözüm getirileceğine dikkat çeken Özerçen, "Yapı ruhsatı uygulama imar planlarında 'Ticaret Konut' olarak belirlenip bu şekliyle 18.08.2022 tarihinden önce düzenlenmiş olacak. Ticaret+Konut toplamında konut kullanım oranı yüzde 80'i geçmeyecek ve son olarak 1/7/2023 tarihine kadar sonuçlanarak tadilat ruhsatı verilecek" diye konuştu. Yeni uygulama ile birlikte işyerinden konuta dönüşen alanların tapularının konut olarak düzenleneceğini belirten Özerçen, "Yapı ruhsatlarında işyeri olarak geçen bağımsız bölümlerde KDV oranı yüzde 18. Eğer yapı ruhsatı temel alınırsa bağımsız bölümler ofisten konuta dönüşse dahi inşaat firmaları KDV oranını yüzde 18 üzerinden hesaplayıp faturalarını buna göre hazırlayacaklar. Fakat tadilat ruhsatı temel alınır ise kademeli KDV oranı devreye girecek ve net alanı 150 metrekarenin altındaki konutlar için yüzde 8 KDV hesaplanacak. Böylelikle tapuda konut olarak gösterilen bağımsız bölümler için KDV iadesinin önü açılmış olacak" ifadelerini kullandı.

BEKLENTİMİZ KADEMELI KDV

Özerçen, KDV iadesi ile ilgili şu bilgileri verdi: "İnşaat sektöründe indirimli orana tabi konut üretimi yapan firmalar için indirim yolu ile giderilemeyen Katma Değer Vergisinin iade yolu ile geri alınmasının hem finansman hem de işletme sermayesinin kuvvetlendirmesine önemli ölçüde katkı sağladığı aşikar. Her ne kadar beklentimiz tadilat ruhsatının temel alınıp tapuları konut olarak çıkan bağımsız bölümler için kademeli KDV oranının hesaplanacağı yönünde olsa da idare tarafından konunun netleştirilmesi büyük önem arz etmektedir."

TOLGA TEKİN / SEKTÖRÜN SESİ