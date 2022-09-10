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Haberler Ekonomi İzmir Ekonomi’den ‘Çin devi’ne transfer

İzmir Ekonomi’den ‘Çin devi’ne transfer

10.9.2022

İzmir Ekonomi’den ‘Çin devi’ne transfer
İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunu Arda Sarıtaş, Çin devi Huawei'in Ege Bölge Sorumlusu oldu. Mezun olduktan sonra Göztepe Stadı ve Narlıdere metrosu gibi iki büyük projede iş güvenliği danışmanı olarak görev alan 4 yıl içinde kariyer basamaklarını hızla çıkan Sarıtaş, iş sağlığı ve güvenliği alanında Huawei markasının Ege Bölge Sorumlusu olarak çalışmaya başladı. Babasının yönlendirmesiyle bu bölümü okuduğunu, mezun olduktan sonra da doğru bir karar verdiğini anladığını söyleyen Sarıtaş, "Şu anda 400'ü aşkın kişinin iş hayatındaki güvenliğini etkileyen, sorumluluğu yüksek bir alanda görev alıyorum. Konsantre ve kontrollü bir şekilde, en ufak ihmale göz yummadan hareket etmek durumundayım. İşimi seviyorum, insanların güvenliğini sağlamak beni mutlu ediyor" dedi.
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