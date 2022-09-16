Bütçe Ağustos ayında fazla verdi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, merkezi yönetim bütçesinin ağustos ayında 3 milyar 586 milyon lira fazla verdiğine dikkati çekerek, "Yılın başından bu yana sürdürdüğümüz sıkı bütçe disiplininden şaşmadan yatırıma ve büyümeye devam" dedi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, faiz dışı fazlanın ise 26 milyar 233 milyon liraya ulaştığını bildirdi. Nebati ayrıca sosyal medya hesabından İngiliz Financial Times gazetesinin Türkiye'ye sermaye akışı iddialarına yönelik de paylaşımda bulundu. Söz konusu gazetenin haberini alıntılayan ve İngilizce olarak yanıt veren Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli: Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme" ifadesini kullandı.

FİTCH, TÜRKİYE'NİN 2022 BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 2,4'e düşürdü. Fitch'in raporunda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4, 2023'te yüzde 1,7 ve 2024'te yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği bildirildi. Fitch, Türkiye'nin güçlü tüketim ve ihracat artışıyla bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir şekilde büyüdüğünü kaydetti. Raporda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,2, 2023 ve 2024'te yüzde 2,9'ar büyümesinin beklendiği kaydedildi. Fitch, hazirandaki tahminlerde, Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,5, 2023'te yüzde 3 ve 2024'te yüzde 2,9 büyüyeceğini öngörmüştü.