Musk ve Dünya Bankası faiz uyarısı yaptı

TESLA ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi beklenen FED'e seslenerek, artış yerine 25 baz puanlık indirime gidilmesi gerektiğini söyledi. Musk, 10 Eylül'de Twitter üzerinden Fed'in büyük bir faiz artırımına gitmesinin deflasyon yaratabileceğini belirtmişti.

KÜRESEL KRİZE DOĞRU...

MUSK'IN söz konusu Tweet'inin altında Fed'in para politikası tartışılmaya devam ederken bir kullanıcı 'Fed ne yapmalı' sorusunu yöneltti. Dünyanın en zengin insanı ise buna 'Yüzde 0.25 indirmeli' cevabını vererek FED'e çağrıda bulundu.

DÜNYA Bankası da yüksek enflasyona karşı merkez bankalarının eşzamanlı faiz oranlarını artırmasının 2023'te küresel resesyon riskini artıracağını bildirdi. 'Küresel Durgunluk Yakın mı?' başlıklı yeni rapora ilişkin açıklamada, dünyanın dört bir yanındaki merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını son 50 yılda görülmeyen bir eşzamanlılıkta yükselttiği kaydedildi. Bu trendin gelecek yıl da devam etmesinin muhtemel olduğuna işaret edilen açıklamada, "Dünya 2023'te küresel bir durgunluğa ve yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ekonomilerde kalıcı zarar verecek bir dizi finansal krize doğru ilerliyor olabilir" değerlendirmesi yapıldı.