‘Almanya’nın Rosneft’e kayyum ataması yasa dışı’

RUSYA'NIN en büyük petrol şirketi Rosneft, Almanya'nın Rosneft iştiraklerine el koymasının yasa dışı bir adım olduğunu ve varlıklarını korumak için adımlar atacağını bildirdi. Rosneft'ten yapılan açıklamada, bunun "beklenmedik ve ABD politikası doğrultusunda alınan" bir karar olduğu belirtilerek, "Bu karar yasa dışıdır ve Avrupa Birliği yaptırımlarının, Alman ve Polonyalı düzenleyicilerin varlıklara el koymak amacıyla kasıtlı olarak yarattıkları bir durumun sonucudur." ifadesine yer verildi.



TÜM ÖNLEMLER ALINACAK

ROSNEFT'IN Almanya'daki petrol rafinerisi yatırımlarının 4,6 milyar euroyu geçtiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rosneft, mahkemeye gitmek de dahil olmak üzere hissedarları korumak için mümkün olan tüm önlemleri alacaktır." denildi. Açıklamada, şirketin sorunların çözümü için Almanya'daki ilgili kurumlarla müzakere yapmaya da hazır olduğu belirtildi. Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'ya günlük doğalgaz sevkiyat kapasitesini eylül başında tamamen durdurmuştu.

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