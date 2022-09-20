Israil’in çelik alımında tercihi Türkiye oldu

TÜRKİYE Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Türk çeliğinin İsrail pazarının yüzde 65'ine sahip olduğunu belirtti. ÇİB açıklamasına göre, ÇİB heyeti, 17 firmadan 28 kişinin katılımıyla yeni iş birlikleri ve ortak yatırımlar için görüşmeler gerçekleştirdi. ÇİB'in İsrail'de yaptığı temaslar kapsamında, B2B görüşmelerle iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor. ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, "İsrail'in çelik ithalatı istatistiklerine bakıldığında, 2002 yılından günümüze kadar en fazla çelik ithalatı gerçekleştirdiği ülke Türkiye olmuştur. 2021 yılında 3,5 milyar dolarlık çelik ithalatı gerçekleştiren İsrail çelik tüketicileri, söz konusu ithalatın yaklaşık 1,2 milyar dolarlık kısmında Türk çelik ihracatçılarını tercih etti" dedi.

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