Gaz boru hattının büyük kısmı bitti

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya gazını Filyos'a taşıyacak boru hattının 140 kilometresinin tamamlandığını, yaklaşık 20-25 kilometrelik bir bölüm kaldığını bildirdi. Dönmez, "Mart ayı içerisinde ilk gaz akışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. Filyos Limanı'nda gazın karaya çıkarılacağı bölgede çalışmaları inceleyen Dönmez, daha sonra Karadeniz gazını Filyos'a taşıyacak boru serim işlemini gerçekleştiren Castorone Gemisi'ne geçti. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nde brifing alan Dönmez'e, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da eşlik etti.

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