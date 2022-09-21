Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '(Asgari ücret) Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım.' açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım." dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 'ENFLASYON' VURGUSU

Asgari ücret zammı için 'enflasyon' vurgusu yapan Bakan Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım.

TEMMUZ'DA ARA ZAM YAPILMIŞTI

Asgari ücrete ocak ayında yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldı. Yapılan zam ile asgari ücret 6 ay boyunca 4253 TL olarak uygulandı. Enflasyonun artması ile vatandaşların alım gücü artırıldı. Temmuz ayında bir ara zam daha yapıldı ve asgari ücret yüzde 30'daha ek zamla 5 bin 500 TL oldu.