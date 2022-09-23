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Haberler Ekonomi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 24 öğretim üyesi alacağı öğrenildi.

23.09.2022, 09:31

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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